Shot: Актеру из рекламы «МММ» Пермякову диагностировали ядерную катаракту

Актер Владимир Пермяков, снимавшийся в рекламах МММ, слепнет — ему диагностировали ядерную катаракту. Об этом в четверг, 16 апреля, рассказали в Telegram-канале Shot.

73-летний пенсионер, который в 90-е прославился фразами «Я не халявщик, я — партнер» и «Куплю жене сапоги!», недавно едва не ослеп на оба глаза. Благодаря своевременному обращению к медикам ему успели провести операцию по замене хрусталика.

При этом проблемы со здоровьем у артиста были еще год назад — тогда он жаловался на сильные боли в сердце. Врачи выявили у Пермякова диабет и запретили употреблять определенные продукты. Теперь к списку ограничений добавились еще и физические нагрузки.

На данный момент актер восстанавливается после операции. Журналистам он рассказал, что сниматься в кино его сейчас не берут — все из-за образа Лени Голубкова. Несколько раз он также пробовал сниматься за деньги в шоу, однако чуть не лишился надбавки к пенсии, уточнили в публикации.

Леня Голубков был ключевым персонажем серии телевизионных рекламных роликов «МММ» — он играл роль быстро обогащающегося «человека из народа». Проект стал настоящим телесериалом: обычный работяга увеличивает свое благосостояние, делая новые вклады. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».