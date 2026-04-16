Власти назвали микрорайоны Минска, где популярны охраняемые парковки

Стало известно, в каких микрорайонах Минска популярны охраняемые парковки, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам гендиректора гособъединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрея Зырянова, в Минске зарегистрировано примерно 900 тысяч транспортных средств. При этом на 110 охраняемых парковках, которые принадлежат объединению, могут быть размещены примерно 29 тысяч автомобилей.
Больше всего охраняемые парковки востребованы в старых жилых районах столицы, в том числе в Кунцевщине, на Юго-Западе и в других микрорайонах.
