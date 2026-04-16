В апреле в Красноярском крае стартует программа «Норильских сезонов»

В Красноярском крае пройдет фестиваль «Норильские сезоны», который позволит северянам увидеть спектакли режиссеров, меняющих российский театр.
Организаторы фестиваля современного искусства «Норильские сезоны», который проходит в северной столице второй год подряд при поддержке «Норникеля», разработали программу таким образом, чтобы норильчане смогли увидеть российский театр во всем его многообразии. Показы состоятся на сцене Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского.
Старт фестивалю 21 и 22 апреля даст документальная работа московского театра имени Маяковского «Поиск продолжается». Спектакль создан режиссером Дмитрием Крестьянкиным при участии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В его основе — реальные истории про оказавшихся в сложных ситуациях подростков.
Второй блок гастролей пройдет осенью. 12 и 13 сентября в Норильске покажут спектакль Московского театра юного зрителя «Медовый месяц в “Кукольном доме”» режиссера Петра Шерешевского. Он взял пьесу Генрика Ибсена «Кукольный дом» и переписал ее вместе с актерами, чтобы диалоги героев, придуманные почти полтора столетия назад, зазвучали с новой силой и актуальностью.
2 и 3 октября в Норильске представят уникальный «Вечер балета» в исполнении танцовщиков Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона. В таком виде программу увидят только норильчане.
Спектакль начнется с «Блестящего дивертисмента» — балетных миниатюр самого Леонида Якобсона, сочинившего оммаж танцу XVIII века. Следующая часть — «598 тактов» в постановке Вячеслава Самодурова, одного из главных российских хореографов, работающих в стиле неоклассики. И завершит вечер Grand pas из балета «Пахита» в хореографии Мариуса Петипа и Леонида Якобсона, которое неизменно становится главным украшением балетных гала во всем мире.
Особое место занимает специальная образовательная программа фестиваля.
«Сегодня Норильск — это город, в котором рождаются новые художественные высказывания, основанные на локальном опыте и идентичности. Важной частью фестиваля станет лаборатория документального театра под руководством Дмитрия Крестьянкина, которая естественным образом масштабируется в постоянную театральную студию для подростков в Норильске. Это один из примеров того, как соучастие горожан становится основой для системных форматов. Мы рассматриваем креативные индустрии как часть реальной экономики, на которую в городах есть растущий запрос. Именно поэтому ключевая задача — создавать институции и инструменты, которые дают стимул и возможности молодым, талантливым и креативным авторам реализовываться и связывать своё будущее с городом», — отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Геннадьевна Зелькова.
Театральная студия под руководством Дмитрия Крестьянкина для подростков откроется 23 апреля. С ребятами будут заниматься артисты и педагоги из Норильска, Москвы и Санкт-Петербурга. Результатом станет открытый показ эскиза спектакля в конце мая.
Еще одна лаборатория пройдет с 4 по 12 сентября. Ведущие российские хореографы Алексей Нарутто и Ольга Тимошенко проведут мастер-классы по разным разным техникам современного танца с элементами боевых единоборств и спортивных игр. Участники под руководством хореографов создадут свой собственный пластический спектакль.
Напомним, первые «Норильские сезоны» прошли в 2025 году. Норильчане смогли посетить двухчасовой концерт «Сказки по нотам» в исполнении Государственного симфонического оркестра России имени Евгения Светланова, легендарную постановку «Волки и овцы» театра «Мастерская Петра Фоменко» и музыкальную сказку «Бременские музыканты» Театра имени Моссовета. В образовательную программу вошли творческие встречи, мастер-классы, лаборатория по Театру Предмета Михаила Плутахина и лаборатория «театра горожан» под руководством режиссера Дмитрия Крестьянкина. Фестиваль стал ярким культурным событием в жизни города и заложил основу для дальнейшего развития региона.