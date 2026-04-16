«Участвовала блогер, оскорбившая матерей особенных детей»: драку сняли на видео в Костанае

«А это видео прислали из Костаная. В описании сказано, что в этой драке, где две женщины и один мужчина избивают еще одну женщину, активное участие принимает Gulnara.Blogger. В конце прошлого года она прославилась на всю страну, сделав громкое заявление, что особые дети рождаются у матерей, ведущих распущенный образ жизни», — указывается в Telegram-канале Kozachkov Offside.
Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП Костанайской области, 15 апреля на пульт «102» поступило сообщение о драке в Костанае. Прибывшие сотрудники полиции задержали всех участников на месте происшествия и доставили в отдел полиции.
«Предварительно установлено, что конфликт между двумя девушками начался в социальной сети во время прямого эфира. Выяснение отношений продолжилось при личной встрече, переросшей в драку», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По результатам расследования будет принято процессуальное решение с квалификацией действий каждого участника в соответствии с действующим законодательством.
В полиции напомнили, что конфликтные и спорные ситуации необходимо решать в рамках правового поля. За любые противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность.