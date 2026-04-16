В Красноярске нашли подрядчика для реконструкции кинотеатра «Мечта»

В Красноярске нашли подрядчика для разработки проекта реконструкции неиспользуемой части детского кинотеатра «Мечта». В департаменте городского строительства сообщили, что работами займется компания «Гражданпроект».
Стоимость контракта — 17,2 миллиона рублей. Фирме предстоит разработать проектную документацию, провести инженерные изыскания, детально обследовать здание.
На дополнительных площадях объекта планируется создать киношколу для детей, аудитории для занятий по актерскому мастерству, операторскому искусству и другое.
Подрядчик также должен учесть проект благоустройства территории учреждения, который был разработан еще в 2019 году.
Срок завершения разработки проектной документации — 30 ноября 2026 года.