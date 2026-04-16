Би-би-си уволит около 2 тыс. сотрудников

Британская телерадиокомпания Би-би-си сократит до 2 тыс. своих сотрудников, что станет крупнейшим сокращением в компании за последние 15 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По данным Sky News, о грядущих увольнениях сотрудникам сообщили в среду. При этом руководство не уточнило, кого именно затронут сокращения.
Как отмечает телеканал, увольнения связаны с намерением телекомпании сократить расходы на 10% в течение следующих трех лет. Такое решение обусловлено «существенным финансовым давлением», с которым сталкивается Би-би-си.
В прошлом месяце The Telegraph сообщила, что Би-би-си проведет сокращения в команде BBC Studios Events, которая отвечает за освещение главных государственных событий, таких как похороны королевы Елизаветы II и восшествие на престол Карла III.
Из шести человек в команде осталась только журналистка Клэр Попплуэлл, курировавшая освещение свадеб принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, а также принца Гарри и Меган Маркл в 2018-м. С остальными членами команды Би-би-си намерена сотрудничать как с внештатными сотрудниками.
Источники газеты уточнили, что в Букингемском дворце обеспокоены последствиями сокращения численности команды для освещения событий, связанных с королевской семьей.
До этого портал The Media Copilot сообщил о волне увольнений в ряде мировых СМИ в начале 2026 года в связи с ухудшением показателей поискового трафика из-за обзоров искусственного интеллекта. По данным британского отраслевого журнала Press Gazette, сокращения провели Washington Post, CBS News, The Observer, Axios, CNBC, The Sun, Vox Media, The Wall Street Journal и Politico.
