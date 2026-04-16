В Перми впервые использовали новый метод стимуляции сердца

Аритмологи из Пермского кардиодиспансера впервые имплантировали системы нового поколения для стимуляции проводящей системы сердца, сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Пермские врачи совместно со специалистами из Казахстана провели серию высокотехнологичных операций. За два дня помощь получили семь пациентов, которым необходима постоянная электрокардиостимуляция.
Сергей Кучеренко, заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца, рассказал, что новая методика CSP (стимуляция проводящей системы) — это современный подход к лечению аритмии. Сердце работает почти как обычно, сокращения желудочков происходят синхронно, благодаря чему снижается риск сердечной недостаточности, а пациенты чувствуют себя лучше.
Один из самых опытных экспертов в СНГ, казахстанский специалист Ерлан Турубаев приехал в Пермь, чтобы передать коллегам технику имплантации «из рук в руки». Методика сложнее традиционной, так как установка электрода требует особой квалификации.
По словам Турубаева, пациенты с брадикардией и сердечной недостаточностью благодаря новому подходу получают импульс для ритма, который проходит по сердцу как у здорового человека. Все пациенты чувствуют себя хорошо. В этом году в кардиодиспансере планируют провести 30 таких операций.