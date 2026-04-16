«Громозека буф» и «Семен безголовый»: семена несуществующих сортов продавали красноярцам в сети

С начала 2026 года специалисты красноярского Россельхознадзора обнаружили семена несуществующих сортов в 15 интернет-магазинах.
К примеру, 10 апреля был установлен факт реализации через интернет-магазин «Белофлора» более 120 сортов овощных культур, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.
Среди таких семян:
61 сорт томатов торговых марок «Семена Алтая», «Сибирский Сад», «Агрос», «Семко», ИП Григорьев; 2 сорта капусты белокочанной торговой марки «Семена Алтая»; 2 сорта лука репчатого торговой марки «Семена Алтая»; 12 сортов моркови торговой марки «Семена Алтая» и «Сибирский Сад»; 24 сорта огурца торговых марок «Семена Алтая», ИП Григорьев, «Сибирский Сад»; 13 сортов перца сладкого торговых марок «Семена Алтая», «Агрос», «Сибирский Сад»; 7 сортов свеклы столовой торговых марок «Сибирский Сад», «Семена Алтая».
В список несуществующих сортов томатов попали «Семен безголовый», «Мачачос», «Минусинское чудо из Подсинее», «Кебаб», «Могучее вымя», «Розовый мешок» и другие. Из огурцов покупателям предлагались отсутствующие в Госреестре «Огурдыня арбуз», «Огурдыня конфетная», «Простой-холостой», «Соленые уши», «Цыганский табор» и другие, а из перцев — «Бабкин язык», «Йоло чудо», «Первенец Романцова», «Бивни мамонта», «Громозека буф» и другие.
Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В Россельхознадзоре ему указали на необходимость реализации партий семян только тех сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.