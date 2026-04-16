В Минздраве предупредили о риске загрязнения воды во время паводков

Весной и летом возрастает риск заражения источников водоснабжения, употребление некипяченой воды может привести к попаданию вирусов, бактерий и паразитов в организм человека, заявил журналистам главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Роман Полибин.
По его словам, риск загрязнения источников воды вырастает на фоне паводков, таяния снегов и обильных осадков. При употреблении некипяченой водопроводной воды в организм могут попасть различные вирусы (ротавирусы, норовирусы, вирусы гепатита А), бактерии (шигелл, патогенные штаммы кишечной палочки) и паразиты, подчеркнул Полибин.
«Инфицирование через воду способно приводить к развитию кишечных инфекций с нарушением стула, рвотой, лихорадкой и быстрым развитием обезвоживания, что особенно опасно для детей и лиц старшего возраста», — отметил специалист.
Полибин уточнил, что прозрачность воды не говорит о ее безопасности, поэтому для приготовления пищи, питья, гигиены рта и купания детей стоит использовать кипяченую или бутилированную воду. Некипяченую водопроводную воду стоит исключить вне зависимости от наличия бытовых фильтров.
Кроме того, без предварительного кипячения не стоит употреблять воду из колодцев, родников и открытых водоемов.
«При появлении жидкого стула три и более раз в сутки, рвоты, болей в животе или повышения температуры тела необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью, поскольку самостоятельное применение противодиарейных препаратов без консультации врача опасно для здоровья», — заключил Полибин.
Ранее вспышку кишечной инфекции зафиксировали в Муроме Владимирской области. По данным регионального правительства, с 7 по 13 апреля в городе от инфекции пострадали 677 человек, в том числе 318 детей.
