Перевозчика на маршрут № 46 в Самаре снова не смогли найти

В Самаре в очередной раз не смогли найти перевозчика на маршрут № 46 в Самаре, который ездит от автостанции «Аврора» до площади Революции. Напомним, что автобусы перестали ездить по этому маршруту еще в феврале 2026 года. У перевозчика тогда аннулировали свидетельство.
После этого власти объявили конкурс на поиск нового подрядчика, но в марте на конкурс не поступило ни одной заявки. Новый конкурс проводился с 24 марта по 13 апреля.
На сайте мэрии опубликован протокол вскрытия конвертов по новому конкурсу. В документе говорится, что ни одной заявки снова не поступило, так что перевозчик на маршрут № 46 так и не был определен. Конкурс признали несостоявшимся, будут ли проводить новый, неизвестно.