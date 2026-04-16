Земельные споры тормозят развитие трамвайной сети Краснодара

В Краснодаре продолжается реконструкция Западного обхода. Помимо расширения трассы до шести полос, проект предусматривает строительство трамвайной линии, которая свяжет быстрорастущий микрорайон с центром города. Однако работы на участке в районе улиц Толбухина и Заполярной временно приостановлены.
Как сообщили «КП»-Кубань’в пресс-службе концессионера «Синара — ГТР Краснодар», проблема заключается в нерешенных земельных вопросах. Рельсы уперлись в гаражные боксы, которые необходимо убрать, чтобы продолжить строительство. В настоящее время идет процесс передачи земельных участков.
Ранее сроки сдачи второго этапа (от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня») уже переносились. Изначально линию планировали запустить к концу 2024 года, однако затем сдвинули на декабрь 2026-го. После решения вопросов с гаражами строительство возобновится. На третьем этапе ветку планируют дотянуть от «Немецкой деревни» до «Баскет-Холла», а затем — до улицы Московской.