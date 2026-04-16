Лидера французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориана Филиппо не пустили в ресторан в Брюсселе, где он планировал провести трапезу со своими сторонниками. Об инциденте, произошедшем 15 апреля, политик сообщил в соцсетях.
Филиппо пояснил, что руководитель коммуны за 45 минут до начала встречи издал муниципальный указ, запрещающий мероприятие. Позже ресторан оцепила полиция.
Оппозиционер назвал действия властей «чистейшим бредом» и отметил, что никогда прежде не оказывался в подобной ситуации. В итоге, по его словам, он решил импровизировать и пообщался с собравшимися прямо на улице.
Стоит отметить, что политик неоднократно выступал с резкой критикой в адрес действий президента Эммануэля Макрона, руководства Европейского союза и стран НАТО, особенно в контексте конфликта на Украине. Как писал KP.RU ранее, Филиппо вновь призвал Париж прекратить финансирование «мафиозного режима» Владимира Зеленского.