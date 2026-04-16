Нижегородская модель Катя Голден попала в рейтинг Forbes «30 до 30»

Екатерина Касатова (урожденная Мясникова) родилась в Нижнем Новгороде. Ее модельная карьера началась в 14 лет — тогда она присоединилась к местному агентству. Впоследствии ее путь пролегал через мировые модельные столицы: Азию, США и Европу. Она успешно сотрудничала с всемирно известными брендами, такими как Burberry, Revolve, MilaNova, а также украшала обложки и страницы глянцевых изданий, включая Elle, L"Officiel и InStyle.