Нижегородская модель Катя Голден попала в рейтинг Forbes «30 до 30»

Нижегородская модель и блогер Катя Голден получила признание от журнала Forbes, войдя в список номинантов престижного рейтинга «самых перспективных россиян до 30 лет».
Екатерина Касатова (урожденная Мясникова) родилась в Нижнем Новгороде. Ее модельная карьера началась в 14 лет — тогда она присоединилась к местному агентству. Впоследствии ее путь пролегал через мировые модельные столицы: Азию, США и Европу. Она успешно сотрудничала с всемирно известными брендами, такими как Burberry, Revolve, MilaNova, а также украшала обложки и страницы глянцевых изданий, включая Elle, L"Officiel и InStyle.
Свой путь в качестве блогера Катя Голден начала в 2020 году, где делилась историями из жизни, рассказами о путешествиях и обзорами покупок. Через год она стала участницей телешоу «Холостяк» с Тимати в главной роли, однако личное счастье тогда найти не удалось.
В 2023 году, уже будучи замужем, модель запустила собственный косметический бренд LUVU. Согласно данным Forbes, за год его выручка достигла 103 миллионов рублей, а прибыль составила порядка 28 миллионов.
Рейтинг «30 до 30» включает в себя молодых талантов из самых разных областей: от бизнеса и науки до искусства и социальных сетей. При формировании лонг-листа учитывались достижения номинантов в профессиональной среде, а также их конкурентоспособность на российском и международном уровне.
В категории «Новые медиа» Катя Голден соревнуется с другими популярными блогерами, такими как Роман Каграманов, Тимур Далгатов и Максим Лутчак. В настоящее время проходит этап голосования за представителей каждого направления. Окончательный список из 30 самых перспективных россиян до 30 лет будет сформирован позднее жюри и редакцией Forbes.
Ранее актер Марк Эйдельштейн из Нижнего Новгорода вошел в топ-100 самых перспективных молодых россиян по версии Forbes.