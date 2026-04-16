Штраф или арест: Генпрокуратура предупредила казахстанцев

«За непринятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность по ст. 127 КоАП РК в виде штрафа до 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году. — Прим. ред.) или ареста до 10 суток. Только за 3 месяца к ответственности по данной статье привлечено более 8 тыс. родителей и законных представителей. Следует понимать, что именно родители несут первоочередную ответственность за жизнь и здоровье своих детей». Саян Абденов.