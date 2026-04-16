Нижегородцев напугали «хлопки» в заречной части города ночью 16 апреля

Звуки, похожие на взрывы, испугали жителей Нижнего Новгорода в ночь с 15 на 16 апреля. Переживаниями горожане делятся друг с другом в социальных сетях.
Как сообщают очевидцы в местных пабликах, «хлопки» были слышны в районе поселка Сортировочный около 01:20. По словам некоторых комментаторов, «взрывов» было несколько.
По этой же причине проснулись ночью нижегородцы, чьи дома располагаются около Ярмарки, на проспекте Ленина, на Мещерке. Официальной информации о случившемся пока нет, при этом телеграм-каналы пишут, что на место якобы выезжали машины экстренных служб. Будем следить за развитием событий.
Напомним, о звуке, напоминающем взрыв, нижегородцы сообщали в ночь на 31 марта.