В Красноярском крае запасаются бутилированной водой, лекарствами и вакцинами от гепатита А

Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко сказал, что на базе красноярского территориального центра медицины катастроф создан резерв медпомощи для 500 пострадавших (антибактериальные препараты, инфузионные растворы, противошоковые средства, перчатки, маски и дезсредства). Также развёрнуты 85 медорганизаций и краевая Спасательная медицинская служба. Создан и резерв вакцин на уполномоченном складе. Прежде всего это касается вакцин против вирусного гепатита А, так как данное заболевание быстро распространяется во влажных антисанитарных условиях.