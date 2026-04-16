В Красноярском крае запасаются бутилированной водой, лекарствами и вакцинами от гепатита А

Состоялось заседании краевой санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством Алексея Медведева. На нём обсудили готовность региона к паводкам.
Руководитель управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев отметил, что в возможную зону подтоплений попадают более 23 тыс.жителей.
По его словам, важно создать запасы питьевой бутилированной воды, лекарств и вакцин. Кроме того, необходимо организовать подвоз воды цистернами и обеспечить санитарные условия в пунктах временного размещения. Также нужно усилить контроль за эпидемически значимыми объектами (в том числе очистными сооружениями, скотомогильниками, складами агрохимикатов).
Министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин рассказал, что в муниципалитетах действуют 906 систем водоснабжения. На данный момент актуализированы планы действий на случай ЧС. Помимо этого, территории у водозаборов очистили от мусора и увеличили частоту исследований воды.
Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко сказал, что на базе красноярского территориального центра медицины катастроф создан резерв медпомощи для 500 пострадавших (антибактериальные препараты, инфузионные растворы, противошоковые средства, перчатки, маски и дезсредства). Также развёрнуты 85 медорганизаций и краевая Спасательная медицинская служба. Создан и резерв вакцин на уполномоченном складе. Прежде всего это касается вакцин против вирусного гепатита А, так как данное заболевание быстро распространяется во влажных антисанитарных условиях.
Алексей Медведев поручил закупить ещё вакцины. В превентивных целях 1 240 доз вакцины против гепатита А уже направили в больницы.