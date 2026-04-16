Исследование: четверть нижегородских подростков подрабатывают в течение учебного года

Школьники 14−17 лет в Нижнем Новгороде работают курьерами, разнорабочими, сотрудниками ПВЗ и общепита.

Источник: Время

Нижегородские родители рассказали, что их дети в возрасте 14−17 лет подрабатывали в течение этого учебного года. По данным исследования SuperJob, таких школьников чуть более четверти — 26%.

В свободное от уроков время подростки работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений общепита. При этом школьники чаще всего сами находят для себя варианты подработки (41%). 22% родителей помогают своим детям найти работу, 13% школьников находят место для трудоустройства через знакомых, а 9% — с помощью педагогов своих учебных заведений.

Почти треть подростков (29%) намерены работать в период летних каникул, а самые популярные специальности у них — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник ресторана или кафе. Школьники также выбирают работу в качестве вожатого в лагере или помощника тренера.