Исследование: четверть нижегородских подростков подрабатывают в течение учебного года

В свободное от уроков время подростки работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений общепита. При этом школьники чаще всего сами находят для себя варианты подработки (41%). 22% родителей помогают своим детям найти работу, 13% школьников находят место для трудоустройства через знакомых, а 9% — с помощью педагогов своих учебных заведений.