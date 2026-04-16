Донор костного мозга прилетел на Урал из Казахстана, чтобы спасти ребенка

В Екатеринбург из Казахстана по первому зову прилетел донор костного мозга для сдачи стволовых клеток для больного ребенка. Денис Лекомцев является донором крови с 18 лет, на его счету уже более 40 донаций компонентов крови. 33-летний мужчина прилетел, чтобы спасти жизнь маленькому пациенту ОДКБ с раком.
Трансплантация прошла успешно. Со дня процедуры прошло уже больше месяца, сейчас ребенок продолжает лечение в Центре детской онкологии и гематологии, а Денис вернулся домой.
«Даже большие расстояния не помеха, чтобы творить добро», — отметили в свердловском минздраве.
