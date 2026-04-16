Каждый четвертый школьник Красноярска подрабатывает

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске около 25% родителей подростков в возрасте 14−17 лет сообщили, что их дети уже подрабатывали в течение учебного года. Чаще всего школьники устраиваются курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов или работают в сфере общественного питания.

Источник: НИА Красноярск

Согласно данным опроса, в большинстве случаев подростки самостоятельно находят работу — так ответили 42% родителей. Еще 23% помогли детям трудоустроиться лично, 12% подростков нашли подработку через друзей, а в 7% случаев содействие оказали представители учебных заведений.

Интерес к работе сохраняется и на летний период: 27% родителей сообщили, что их дети планируют трудиться во время каникул. Среди наиболее популярных вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, а также вожатый в лагере и помощник тренера. Таковы результаты опроса SuperJob.