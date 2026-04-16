Бесплодие? Гинеколог Кононова раскрыла почему сладкое мешает забеременеть

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одной из наиболее распространённых причин бесплодия, особенно у девушек молодого репродуктивного возраста. Это заболевание тесно связано с образом жизни, и питание играет ключевую роль в его развитии.
Что такое синдром поликистозных яичников?
Как рассказала ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИХ Пироговского Университета Минздрава России Ирина Кононова, заболевание связано с патологическим состоянием, при котором не происходит овуляции. То есть фолликулы в яичниках не могут достичь полной зрелости и не выходят в виде яйцеклетки.
Ирина Кононова подчеркнула, что метаболические нарушения влияют на репродуктивную систему многогранно. Во-первых, — нарушение овуляции. Высокий уровень инсулина стимулирует выработку мужских половых гормонов, таких как тестостерон и андростендион, которые нарушают нормальный рост фолликулов и их способность к овуляции.
Во-вторых, ухудшается качество яйцеклеток. Инсулинорезистентность и воспаление, вызванное ожирением, создают токсичную среду для созревающих яйцеклеток, что снижает их качество и способность к оплодотворению. В-третьих, нарушается имплантации эмбриона. Эксперт объяснила, что изменения гормонального фона и хроническое воспаление могут оказывать негативное влияние на эндометрий — слизистую оболочку матки, которая становится менее восприимчивой к имплантации оплодотворённой яйцеклетки.
«Если при этом снижена физическая активность, процесс усугубляется, поскольку калории, полученные с питательными веществами, не тратятся, а способствуют откладыванию жировой ткани», — заключила Ирина Кононова.
Эксперт предупредила, что СПКЯ влияет не только на репродуктивную систему. Он может приводить к различным проблемам со здоровьем — к развитию проблем кожи (угревая сыпь, волосы на лице и теле, облысение), нарушениям углеводного обмена, сердечно-сосудистой патологии, депрессиям и даже онкологическим заболеваниям.
Причины развития синдрома поликистозных яичников.
Причины развития СПКЯ могут быть генетическими, наследственными. По словам Ирины Кононовой, если генетическая предрасположенность составляет небольшой процент (около 10%), то основную роль в развитии заболевания играет образ жизни и питание.
Избыточное потребление простых углеводов, особенно сладкой пищи, может стать толчком к возникновению метаболического синдрома и инсулинорезистентности, что, в свою очередь, в дальнейшем может привести к бесплодию.
Эксперт объяснила, что инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину, гормону, который отвечает за усвоение глюкозы. Поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше инсулина, чтобы «протолкнуть» глюкозу в клетки, что приводит к дополнительной нагрузке на организм.