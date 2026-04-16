Вечерний туман: погода в Калининградской области 16 апреля

Днём в четверг, 16 апреля, в Калининградской области ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +12°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер северо-западный, 4 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на побережье ожидается +9°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +12°C, на востоке региона +13°C, в вечернее время на восточной части региона ожидается небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно, осадки не прогнозируются. Температура утром будет на уровне +3,4°C, днём прогреется до +9,8°C, вечером опустится до +6,5°C. Влажность составит 83%, давление — 765 мм.
В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный ночью 3−8 м/с, днём 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днём +8…+13°С. Видимость 4−7 км, в тумане 500−1000 м», — говорится в ежедневном прогнозе.
В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём "в Калининграде и области до +10…+12°C, у побережья до +5…+8°C, на западе региона +7…+10°C, малооблачно/переменная облачность, на востоке региона местами возможны небольшие кратковременные дожди. У побережья возможна дымка, туман (местами сильный, особенно к вечеру), после обеда похолодает до +3…+4°C. Вечером в Калининграде и области похолодает от +7…+9°C на закате до +1…+3°C к полуночи, вероятна дымка, туман (местами сильный с видимостью.