В Пермском крае на дачу к женщине пожаловал медведь

Сначала семья подумала, что следы оставили воры, однако потом стало ясно, что сюда приходил хищник.

Медведь пришёл на дачу к пермячке, сообщает «КП-Пермь».

Жительница Перми Елена Некрасова вместе с мужем отправилась на дачу в Нытвенский район, недалеко от посёлка Майский, чтобы проверить участок после зимы. Как только семья зашла на территорию, они заметили огромные следы, которые петляли по огороду и уходили в сторону других домов.

Женщина уверена, что следы оставил медведь — лосей на участке они видели и раньше, а вот с косолапым столкнулись впервые. Что привлекло зверя, непонятно: дачники увозят с собой весь мусор и отходы.

Елена переживает за предстоящий сезон: соседи приезжают только летом, а ей скоро нужно высаживать рассаду — 90 кустов помидоров на три семьи.

В Министерстве природных ресурсов Пермского края «КП-Пермь» рассказали, что при встрече с медведем лучше не двигаться, не смотреть в глаза и не бежать. Отпугнуть зверя можно громким резким шумом или перцовым баллончиком. Если дикое животное замечено в городе или посёлке, нужно звонить в ЕДДС по номеру 112.

В ведомстве также отметили, что чаще всего к людям выходят молодые особи, которые ищут новые места для проживания после того, как их выгнали родители. Агрессию медведь проявляет только в крайних случаях: при защите потомства, ранении или угрозе собственной жизни.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал о том, зачем обитатели леса выходят в город и как действовать при встрече с диким животным.