В Пермском крае на дачу к женщине пожаловал медведь

В Министерстве природных ресурсов Пермского края «КП-Пермь» рассказали, что при встрече с медведем лучше не двигаться, не смотреть в глаза и не бежать. Отпугнуть зверя можно громким резким шумом или перцовым баллончиком. Если дикое животное замечено в городе или посёлке, нужно звонить в ЕДДС по номеру 112.