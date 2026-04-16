Сибирские ученые создадут радиационную защиту для космонавтов на МКС

Ученые из Сибири займутся разработкой специальных тканей для скафандров и защитных плиток для обитаемых отсеков космических аппаратов. Как пишет РИА Томск, материалы должны защищать космонавтов на МКС от воздействия ионов высокой энергии.
Речь идет об одном из самых слабоизученных видов космического излучения. Оно свободно преодолевает магнитное поле Земли и достигает орбиты, представляя реальную опасность для экипажа.
Как пояснил заведующий лабораторией радиационного и космического материаловедения Михаил Михайлов, из-за малых потоков эти ионы почти не влияют на износ материалов самих космических аппаратов. Но благодаря высокой энергии они проникают внутрь МКС и воздействуют на космонавтов и биологические объекты. Именно поэтому и нужны радиационно-защитные покрытия.
Проектом занимаются специалисты Томского университета систем управления и радиоэлектроники совместно с коллегами из Объединенного института ядерных исследований. Соответствующий меморандум они подписали в марте 2026 года.
Уже в этом году ученые планируют приступить к решению проблемы. Они изучат существующие и новые методы защиты, а также выберут самые стойкие материалы.
Фото на главной: roscosmos.ru.
