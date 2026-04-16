Франция отменила арест судна Deyna

В заявлении говорится, что 15 апреля суд Марселя вынес решение в отношении компании — владельца и обязал выплатить денежный штраф за «непредоставление доказательств о принадлежности судна (отсутствие флага)». Сумма, как уточняется в документе, «уже перечислена на счет» Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC). Компания, как заявляют французские власти, «взяла на себя обязательство как можно скорее приобрести новый флаг».
«По итогам заседания префект департамента Буш-дю-Рон снял арест с судна, Deyna покинуло территориальные воды Франции. На протяжении всего пути до выхода из вод, находящихся под суверенитетом и в юрисдикции Франции, Deyna остается под наблюдением компетентных морских органов Франции во главе с морским префектом Средиземноморья», — говорится в заявлении, размещенном на сайте префектуры.