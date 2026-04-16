Удалили опухоль: в Минске впервые в стране провели уникальную операцию на внутреннем ухе

Речь идет о шванноме преддверно-улиткового нерва. Это доброкачественная опухоль, которая развивается рядом со слуховым и вестибулярным нервами. Она может влиять на слух, равновесие и общее самочувствие человека.
Операцию выполнил заведующий ЛОР-отделением для взрослых, кандидат медицинских наук, доцент Иван Горностай.
В Минздраве считают, что такая операция станет новым этапом в развитии высокотехнологичной хирургии внутреннего уха в Беларуси.
Уникальная операция новорожденному.
В феврале Смартпресс рассказал, как в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии выполнили высокотехнологичную операцию новорожденному с массой тела всего 2,5 килограмма.
Врачи провели одноэтапную коррекцию сложного врожденного порока сердца. У новорожденного обнаружили перерыв дуги аорты и дефект межжелудочковой перегородки.
В мировой практике при таком весе операции этих пороков выполняют в два этапа. Белорусские специалисты приняли решение выполнить коррекцию одномоментно, что позволило сразу устранить критическое нарушение кровообращения и избежать вынужденного ожидания.