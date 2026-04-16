В Хабаровском крае Демешин разбирается с проблемами ВПП в Чегдомыне

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Верхнебуреинский район осмотрел взлётно-посадочную площадку в рабочем посёлке Чегдомын и обсудил с профильными ведомствами перспективы её реконструкции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сейчас посадочная площадка представляет собой грунтовую ВПП длиной 1300 метров, а также две вертолётные площадки с искусственным покрытием и служебно-пассажирское здание. С 2020 года здесь проводилась частичная модернизация — работы велись за счёт средств района при поддержке АО «СУЭК». Однако из-за особенностей грунта регулярные авиарейсы удавалось выполнять только в зимний период — с ноября по март.
Первый этап реконструкции включал замену слабого грунтового основания и удлинение полосы до 1300 метров. В 2025 году планировалось продолжить работы и перейти к бетонному покрытию с увеличением длины ещё на 300 метров, однако контракт с подрядчиком был расторгнут. В региональном минтрансе пояснили, что весной и летом на полосе зафиксировали разрушение основания из-за осадков и вымывания грунта.
Глава Верхнебуреинского района Антон Харин сообщил, что в 2026 году заключён новый контракт на проектирование с компанией «ГрандГеоПроект». Она подготовит документацию и обеспечит прохождение госэкспертизы по второму этапу работ — увеличению ВПП до 1600 метров и полному бетонированию.
«В июне проведём экспертизу и выйдем на завершение работ. Увеличенная полоса сможет принимать воздушные суда ближнемагистральной категории: Ан-24, Ил-114. Полное бетонирование планируется завершить в 2026—2027 годах», — отметил Дмитрий Демешин.
С апреля 2026 года полёты самолётов Л-410 на площадку Чегдомына временно приостановлены до восстановления грунтового покрытия. Для оценки состояния полосы привлечена специализированная организация «Стройлабконтроль».
Как сообщила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева, прорабатывается организация вертолётных рейсов на Ми-8 по схеме код-шеринга для обеспечения транспортной доступности посёлка.
Губернатор поручил ускорить решение вопроса.
«Людям транспорт нужен уже сейчас. Если летом потребуется увеличить количество рейсов — значит, будем наращивать», — подчеркнул Дмитрий Демешин.