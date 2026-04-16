В Комсомольске-на-Амуре будут судить мужчину за 118 кг икры осетра

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет 40-летний местный житель, обвиняемый в незаконном обороте икры амурского осетра. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч.1 ст. 258.1 УК РФ. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина незаконно приобрел в Николаевском районе Хабаровского края более 118 килограммов икры амурского осетра.
Продукция была расфасована в 238 емкостей по 0,5 литра каждая. Обвиняемый перевез ее на маломерном судне по реке Амур в Комсомольск-на-Амуре, где хранил до момента обнаружения. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, икра изъята из незаконного оборота.
В качестве обеспечительной меры на маломерное судно и мотор наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.
