Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре будут судить мужчину за 118 кг икры осетра

В Комсомольске-на-Амуре транспортная прокуратура направила дело в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет 40-летний местный житель, обвиняемый в незаконном обороте икры амурского осетра. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч.1 ст. 258.1 УК РФ. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина незаконно приобрел в Николаевском районе Хабаровского края более 118 килограммов икры амурского осетра.

Продукция была расфасована в 238 емкостей по 0,5 литра каждая. Обвиняемый перевез ее на маломерном судне по реке Амур в Комсомольск-на-Амуре, где хранил до момента обнаружения. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, икра изъята из незаконного оборота.

В качестве обеспечительной меры на маломерное судно и мотор наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru