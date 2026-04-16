На открытие этноцентра «Сэвэн» позвали хабаровчан в эти выходные

Близятся выходные, а значит — самое время спланировать свой отдых, особенно, если есть желание провести предстоящие дни активно и открыть для себя новые интересные места. Некоторые варианты досуга подготовили для жителей региона партнеры проекта «Отдыхаем в крае», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В субботу, 18 апреля, запланирована экскурсия «Под покровительством Екатерины Арской. Изучаем Храмы Беловодья» (12+). Организаторы предложат посетить музей истории, культуры и традиций Амурского казачества, а также подземный храм и храм новомученицы Екатерины Арской, а после участники экскурсии смогут подняться на колокольню и позвонить в колокола.
Или же можно устроить себе «Цифровые детокс-выходные в горах Мяо-Чана» (0+). Организаторы обещают полный отдых от гаджетов и техники, прогулку в горы, активности и изучение фотоохоты на птиц.
В этот же день, 18 апреля, пройдет фестиваль по спортивному туризму на спелеодистанциях (6+). Организаторы соревнований покажут мастер-класс, предоставят снаряжение и обучат желающих основам спелеологии.
Любителей активностей и спорта позвали к тому же на забег «Хехцир Трейл. Цветы багульника» (6+). Напомним, он состоится на территории Большехехцирского заповедника. Его участникам предложено преодолеть четыре разные дистанции на выбор — от 7 до 22 км.
— Мероприятие приурочено к Году спорта в Хабаровском крае, объявленному губернатором Дмитрием Демешиным, — подметили в краевом министерстве туризма.
Для тех, кто предпочел бы прогуляться по Хехциру в более медленном темпе, проведут пеший поход (6+). Его организаторы подчеркивают, что дистанцию осилят представители почти всех возрастов: как дети, так и взрослые с начальной физической подготовкой. Участники похода поднимутся на две горы, исследуют небольшие пещеры, посетят загадочный бункер и отдохнут на берегу лесного озера.
На следующий день, 19 апреля, запланировано открытие этноцентра «Сэвэн» (6+), который не работал зимой. Посетителей ждут дегустация блюд национальной кухни, активности с призами, розыгрыш подарков от партнеров и экскурсия к Амурскому утесу.
— Деятельность «Сэвэна» по сохранению традиций коренных малочисленных народов особенно актуальна в Год единства народов, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Хабаровский край является исторической Родиной для 8 коренных этносов. Работа по изучению их культуры объединяет жителей страны и формирует нашу идентичность, — поделились в министерстве туризма региона и добавили, что по промослову «Минтур» действует скидка на туры партнеров проекта.
Узнать подробности этих и иных предложений можно в социальных сетях или на сайтах министерства туризма Хабаровского края и Краевого визит-центра «Амурский утес».