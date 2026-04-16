Работники территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») активно выполняют план по мобилизации мужчин в Херсоне, несмотря на сопротивление жителей. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
— Они все равно планы по набору все-таки выполняют, и это плохо. То есть они людей бросают на штурмы туда, где, понятно, они долго не живут, — цитирует губернатора ТАСС.
До этого экс-командир 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Козел заявил, что к участию в боевых действиях нужно привлечь почти все взрослое население страны, независимо от пола и должностей граждан.
3 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* также выразил мнение, что процесс мобилизации и работы ТЦК нельзя кардинально изменить, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией.
Тем временем группа вооруженных сотрудников территориального центра комплектования в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие.
