Создан подход на основе теории хаоса для шифрования данных

Ученые ЛЭТИ обнаружили, что для некоторых систем существуют очень короткие участки траектории, которые позволяют проводить синхронизацию с другой системой по подходу «ведущий-ведомый» не только вперед в времени, но и назад, обращая вспять записанный участок траектории ведущей системы и обращая во времени уравнения ведомой системы. Современные вычислительные устройства позволяют провести процедуру синхронизации вперед-назад множество раз с минимальной задержкой, добившись в итоге идеальной скоординированности систем, а пользователю системы связи будет казаться, что синхронизация произошла мгновенно.