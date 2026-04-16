The Blueprint объявил о новых назначениях

Независимое издание о моде, красоте и культуре The Blueprint объявило сразу о нескольких назначениях: главным редактором журнала стала Анна Федина, ранее работавшая заместителем редакционного директора The Blueprint. Бренд-директором издания назначили Настю Сотник. Редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин оставляет свой пост. Вместе с Евгенией Фишелевой, курировавшей маркетинговое направление издания, он продолжит участвовать в стратегическом развитии The Blueprint как экосистемы, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Федина будет отвечать за редакционную стратегию издания, развитие новых контентных форматов и общее руководство редакцией. Сотник будет заниматься развитием бренд-стратегии, маркетинговых инициатив, партнерских проектов, а также построением сообщества вокруг издания.
«The Blueprint вступает в важный новый этап своего развития — в момент перемен как внутри мира моды, так и за его пределами. Анна — сильный лидер и редактор. Я невероятно рад продолжать работать с ней — не только как ее наставник, но и как ее ученик. Назначение Насти бренд-директором — также важный шаг для дальнейшего роста проекта и усиления его бренд-стратегии. Я уверен, что новые роли Анны и Насти помогут The Blueprint продолжать оставаться и эталоном, и лидером, раздвигающим границы возможного», — прокомментировал кадровые изменения Александр Перепелкин.
Анна Федина присоединилась к команде The Blueprint в 2022 году в качестве заместителя редакционного директора. До этого она, выпускница журфака МГУ, работала корреспондентом отделов культуры и медиа в газете «Известия», а также прошла путь от редактора отдела культуры до шеф-редактора «Vogue Россия».
Настя Сотник — также выпускница факультета журналистики МГУ. Работала редактором авторских проектов Киры Альтман на телеканале РБК-ТВ и независимых платформах. В The Blueprint прошла путь от внештатного автора до старшего редактора моды. А в 2024 году она перешла из редакции в отдел маркетинга на позицию старшего бренд-менеджера, где стала развивать издание как бренд.
The Blueprint — независимое онлайн-издание о моде, современной культуре, красоте, карьере и образе жизни, созданное в 2014 году. The Blueprint ежегодно составляет список талантов The Blueprint 100, а также ведет проект The Blueprint Co-op, в рамках которого создаются коллаборации с модными брендами, художниками и культурными институциями.
