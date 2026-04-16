Два проверяющих попались на взятке 50 000 в Гродненской области, хотя и конспирировались

В Гродненской области за взятку задержали двух проверяющих, сообщил телеграм-канал «102 Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Так, должностных лиц контролирующего органа задержали сотрудники управления БЭП во время мероприятий по выявлению фактов деловой коррупции.
Фигурантами оказались проверяющие 22 и 37 лет. Во время контроля частного предприятия они выявили определенные нарушения, а чтобы уменьшить размер штрафа потребовали от коммерсанта взятку 50 тысяч белорусских рублей.
Проверяющие конспирировались, однако все равно были задержаны после передачи денег, им грозит до 15 лет заключения. Полученную сумму изъяли.
Кроме того, подозреваемых сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
