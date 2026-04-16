«Он же не Киркоров»: актер Павленко объяснил причину хейта в адрес Александра Петрова

Актер Александр Петров сталкивается с хейтом из-за зависти к его таланту. Такое мнение в интервью «Леди Mail» высказал его друг и коллега по фильму «Коммерсант» Никита Павленко.
Павленко пояснил, что многие зрители привыкли к «кино-фастфуду» и ситкомам, поэтому не готовы воспринимать работы высокого уровня, в которых снимается Петров. Самого Петрова он назвал «тысячеликим» и очень талантливым актером, чьи персонажи всегда непредсказуемы, что и доказывает его профессионализм. Павленко добавил, что уважает коллегу за его личные качества и готовность помогать людям.
«А хейт, что хейт… Он, наверное, даже должен существовать у артиста. Александр Петров же не Филипп Киркоров, чтобы всем нравиться», — сказал Павленко.
Павленко также признался, что сам редко сталкивается с хейтом, поскольку старается не следить за тем, что о нем пишут в интернете. По его словам, ему достаточно знать, что сыгранные им роли дарят зрителям эмоции и помогают справляться с трудностями.
Как писал KP.RU, сам актер Петров ранее признался, что все артисты сейчас завидуют успехам Юры Борисова белой завистью.