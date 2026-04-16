Суд в Москве продлил арест дизайнеру по делу о финансировании терроризма

Останкинский районный суд продлил срок содержания под стражей дизайнеру интерьеров для самолетов Светлане Власовой по обвинению в финансировании терроризма, следует из материалов дела.
Правоохранители задержали женщину 22 января. Тогда следователи возбудили против нее уголовное дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса России). Суд арестовал дизайнера на два месяца — до 22 марта.
По данным «РИА Новости», Власова через электронный кошелек перевела деньги террористической организации. В ходе допроса она признала факт перевода средств.
Позднее следователь обратился в Останкинский районный суд с ходатайством о продлении ареста дизайнеру. Он считает, что находясь на свободе, женщина может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также уничтожить доказательства.
Защита не согласилась с ходатайством и попросила суд изменить меру пресечения для Власовой. Однако суд отказал.
«Ходатайство следователя — удовлетворить. Продлить обвиняемой Власовой Светлане Александровне срок содержания под стражей на 01 месяц до 22 апреля 2026 года», — говорится в материалах дела.
В середине марта в Кемеровской области 17-летнего подростка обвинили в финансировании терроризма. По данным следствия, юноша через свой аккаунт в одном из мессенджеров переводил деньги подросток, используя «звездную реакцию» под постами канала организации, признанной террористической и запрещенной на территории России.
