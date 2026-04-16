Власти Турции опровергли, что открывший стрельбу в школе выжил

Сообщения о том, что открывший стрельбу в школе в турецком Кахраманмараше выжил, являются необоснованными и не имеют отношения к действительности, сказано в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Информация о том, что напавшего на школу в городе Сивереке ранее задержали и освободили накануне инцидента, так же не соответствует действительности, добавили там.
«Эти сообщения — не просто форма дезинформации; это явная тактика манипулирования, направленная на создание хаоса путем использования чувств общества, нацеленная на наши государственные институты и подрывающая доверие, которое наша страна питает к своему правительству», — сказано в публикации центра.
Ведомство отметило, что инициировало «необходимые судебные процессы» против групп, распространяющих ложную информацию и ставящих под угрозу «социальный мир и общественный порядок». Центр рекомендовал принимать во внимание только официальные заявления властей.
Нападение на школу в городе Сивереке в Турции произошло 14 апреля, там бывший ученик взял в заложники нескольких школьников. В результате пострадали 16 человек, включая детей и преподавателей. Правоохранители попытались обезвредить напавшего, он покончил с собой.
На следующий день ученик восьмого класса школы города Кахраманмараша устроил стрельбу в учебном заведении. Напавший открыл беспорядочную стрельбу, он зашел в два класса школы. После преступления подросток покончил с собой. В результате стрельбы погибли девять человек.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.