MAX перестал пускать волгоградских пользователей при включенном VPN

Волгоградцы заметили, что ряд приложений на их смартфонах перестали работать при включенном VPN. Так, при попытке зайти в установленный на телефон MAX всплывает сообщение «Отключите VPN». Также с работающим устройством по обходу блокировок пользователи не могут войти в Госуслуги, некоторые банковские приложения, а также на площадки маркетплейсов.
Ранее эксперты поясняли РИА Новости, что это делается для информирования граждан о рисках использования VPN-сервисов. Теперь для входа в приложения пользователям придется его отключать.
При этом, напомним, использование VPN в России по-прежнему не запрещено. Недавно это вновь подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.