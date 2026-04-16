MAX перестал пускать волгоградских пользователей при включенном VPN

Волгоградцы заметили, что ряд приложений на их смартфонах перестали работать.

Волгоградцы заметили, что ряд приложений на их смартфонах перестали работать при включенном VPN. Так, при попытке зайти в установленный на телефон MAX всплывает сообщение «Отключите VPN». Также с работающим устройством по обходу блокировок пользователи не могут войти в Госуслуги, некоторые банковские приложения, а также на площадки маркетплейсов.

Ранее эксперты поясняли РИА Новости, что это делается для информирования граждан о рисках использования VPN-сервисов. Теперь для входа в приложения пользователям придется его отключать.

При этом, напомним, использование VPN в России по-прежнему не запрещено. Недавно это вновь подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

