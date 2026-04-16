MAX перестал пускать волгоградских пользователей при включенном VPN

Волгоградцы заметили, что ряд приложений на их смартфонах перестали работать при включенном VPN. Так, при попытке зайти в установленный на телефон MAX всплывает сообщение «Отключите VPN». Также с работающим устройством по обходу блокировок пользователи не могут войти в Госуслуги, некоторые банковские приложения, а также на площадки маркетплейсов.