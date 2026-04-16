В Воронеже у 25% родителей дети-подростки планируют работать летом

Согласно опросу сервиса SuperJob, проведенному в Воронеже, каждый четвертый родитель подростка в возрасте 14−17 лет заявляет, что его ребенок намерен работать в летние каникулы.
Исследование показало, что 24% родителей уже имеют опыт трудоустройства своих детей в течение учебного года. В свободное от учебы время школьники чаще всего работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений общепита.
Интересно, что большинство подростков (41%) находят работу самостоятельно. Еще 23% родителей лично помогли детям с трудоустройством. Через друзей подработку получили 15% молодых воронежцев, а 10% респондентов сообщили, что содействие оказали работники учебных заведений.
В преддверии лета 25% родителей заявляют, что их дети планируют работать. В топе популярных у подростков летних вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.