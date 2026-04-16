Крымский мост сейчас — ситуация к утру четверга

Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.