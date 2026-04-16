Мэр Воронежа: автобусы- «гармошки» выйдут на линию до конца апреля

На баланс муниципального «Воронежпассажиртранса» переданы 10 автобусов- «гармошек». Компания уже начала готовить технику к работе, рассказал глава города Сергей Петрин в своем канале в мессенджере МАКС.
В ближайшие дни автобусы пройдут регистрацию в Госавтоинспекции и техническое обслуживание. Параллельно компания подготовит страховые и другие необходимые документы.
Планируется, что подвижной состав выйдет на линию до конца апреля. Автобусы- «гармошки» будут работать на маршрутах № 9КА и № 9КС — по пять единиц на каждый. Таким образом будет усилено транспортное обслуживание одной из наиболее пассажирообразующих остановок — «Бульвара Победы», а также улучшена связь Коминтерновского района с центром города. Курсировать будут вместе с работавшим ранее подвижным составом. Направления были выбраны с учетом высокого пассажиропотока и параметров проезжей части — их трассировка позволяет обеспечить движение автобусов особо большого класса.
Напомним, автобусы- «гармошки» были приобретены при помощи правительства Воронежской области и поддержке губернатора Александра Гусева, а также партии «Единая Россия». Как ранее отмечал мэр, современная низкопольная техника способна вместить около 150 человек. Это даст возможность частично компенсировать существующий сегодня дефицит водительского состава за счет увеличения пассажировместимости.
Сергей Петрин также ответил на вопросы воронежцев о санитарном состоянии пассажирских автобусов:
«В период межсезонья транспорт ежедневно очищается. Уборка включает не только внешнюю мойку в специализированных боксах, но и чистку салона».