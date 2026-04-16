Деятельность нелегальной майнинговой фермы пресекли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление от представителя ресурсоснабжающей организации об обнаружении незаконного подключения оборудования к трансформаторной подстанции района. Сумма причиненного ущерба организации составила свыше 2 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Правоохранители при осмотре места происшествия зафиксировали нахождение нелегальной майнинг-фермы, расположенной в здании частного гаража в селе Вознесенское Амурского района. Внутри строения полицейские обнаружили контейнеры со специальным оборудованием для добычи криптовалюты. Питание оборудования незаконно было подключено к трансформаторной подстанции села», — говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в противоправном деянии. Ими оказались 43-летний житель Комсомольска-на-Амуре, трудоустроенный в селе Вознесенское и 47-летний комсомольчанин, работающий сетевым мастером. Оба фигуранта ранее не судимы.
Фигуранты пояснили, что они вступили в сговор с целью хищения электроэнергии для незаконного получения криптовалюты. Они приобрели необходимое оборудование через онлайн-площадку и в октябре прошлого года осуществили нелегальное подключение к подстанции села. Для этого они специально арендовали гараж, расположенный в непосредственной близости от источника питания, разместили в нем свою майнинг-ферму и подключили её посредством протяжки кабеля.
В ходе обыска помещения сотрудники полиции изъяли у незаконных сельских майнеров: восемь системных блоков, две коробки с роутерами, коробку распределителя и кабель.
Также в качестве меры по возмещению причиненного ущерба полицейские провели обыски по местам жительства подозреваемых. У 43-летнего фигуранта полицейские изъяли автомобиль и ряд бытовых приборов.
Следственным отделом ОМВД России по Амурскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.