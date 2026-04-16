ВС впервые оправдал осужденного за педофилию мужчину: какие аргументы привели судьи

ВС России впервые оправдал осужденного за педофилию. Речь идет о жителе Стерлитамака Денисе Голове, который уже провел несколько лет в заключении по уголовному делу о сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщает «КП-Уфа».
Напомним, в преступлении в отношении общей дочери мужчину обвинила супруга, приведя в качестве доказательства несколько крайне коротких видеозаписей. Адвокаты Голова безрезультатно пытались добиться пересмотра дела. Но решение суда долгое время оставалось в силе.
Все это время Голов сидел и писал обращения, в итоге дело дошло до Верховного суда, который учел обстоятельства семейных конфликтов, противоречивые показания и отсутствие устойчивой доказательной базы.
В итоге прежние решения были отменены, и мужчину признали невиновным с правом на реабилитацию. Однако после освобождения мужчина не может общаться с дочерью: экс-супруга и школа отказывают в этом. Теперь Голов намерен добиваться компенсации за годы заключения, а также подать жалобы по поводу клеветы и потери имущества.
Ранее в России приняли закон, по которому не только злостных маньяков-рецидивистов, но и «первоходок», совершивших жестокие преступления против двух и более детей, будут отправлять в тюрьму навсегда.
Позже в Госдуму внесли законопроект о запрете судимым за педофилию посещать учебные заведения.