ВС впервые оправдал осужденного за педофилию мужчину: какие аргументы привели судьи

Верховный суд впервые оправдал осужденного за педофилию россиянина.

Источник: Комсомольская правда

ВС России впервые оправдал осужденного за педофилию. Речь идет о жителе Стерлитамака Денисе Голове, который уже провел несколько лет в заключении по уголовному делу о сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщает «КП-Уфа».

Напомним, в преступлении в отношении общей дочери мужчину обвинила супруга, приведя в качестве доказательства несколько крайне коротких видеозаписей. Адвокаты Голова безрезультатно пытались добиться пересмотра дела. Но решение суда долгое время оставалось в силе.

Все это время Голов сидел и писал обращения, в итоге дело дошло до Верховного суда, который учел обстоятельства семейных конфликтов, противоречивые показания и отсутствие устойчивой доказательной базы.

В итоге прежние решения были отменены, и мужчину признали невиновным с правом на реабилитацию. Однако после освобождения мужчина не может общаться с дочерью: экс-супруга и школа отказывают в этом. Теперь Голов намерен добиваться компенсации за годы заключения, а также подать жалобы по поводу клеветы и потери имущества.

Ранее в России приняли закон, по которому не только злостных маньяков-рецидивистов, но и «первоходок», совершивших жестокие преступления против двух и более детей, будут отправлять в тюрьму навсегда.

Позже в Госдуму внесли законопроект о запрете судимым за педофилию посещать учебные заведения.