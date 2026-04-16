Из-за ремонта с 4 мая начнут ограничивать движение по дороге в районе отеля «Балтика» под Калининградом. Информацию об этом опубликовали на странице министерства развития инфраструктуры «ВКонтакте».
По данным ведомства, подрядчик готовится приступить к капитальному ремонту дороги Северный обход — Заозерье. Специалисты полностью обновят покрытие, обустроят наружное освещение и тротуары, проложат дождевую канализацию.
«Чтобы избежать полного закрытия трассы, ремонт будет проводиться поэтапно: сначала одна полоса будет закрыта для проведения работ, затем — другая. Полностью завершить работы планируется в ноябре текущего года. Просим вас учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать удобные маршруты передвижения», — отметили в министерстве.
Договор заключили с ООО «Инпэкс». Компания согласилась выполнить капитальный ремонт за 129,8 миллиона. Участок протяжённостью 867 метров находится в конце Московского проспекта, в районе отеля «Балтика».
Вдоль трассы предстоит вырубить более 130 деревьев и кустарников. Подрядчик демонтирует покрытие из брусчатки и уложит асфальт. На участке оборудуют уличное освещение и высадят новые растения. Работы необходимо выполнить до 9 ноября.