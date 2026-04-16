ГАИ Челябинской области планирует облавы на нерадивых мотоциклистов

С начала года в регионе зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в которых пострадали 11 человек.
«В предстоящие выходные, с 17 по 19 апреля 2026 года, сотрудники ГАИ и других подразделений полиции проведут комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием мотоциклов, мопедов и иной мототехники», — говорится в комментарии.
Сообщается, что особое внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, владельцам мототранспорта с измененной конструкцией, использованию защитной экипировки.