Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ Челябинской области планирует облавы на нерадивых мотоциклистов

Госавтоинспекция Челябинской области планирует облавы на нерадивых мотоциклистов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С начала года в регионе зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в которых пострадали 11 человек.

«В предстоящие выходные, с 17 по 19 апреля 2026 года, сотрудники ГАИ и других подразделений полиции проведут комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием мотоциклов, мопедов и иной мототехники», — говорится в комментарии.

Сообщается, что особое внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, владельцам мототранспорта с измененной конструкцией, использованию защитной экипировки.