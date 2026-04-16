Красноярцев предупредили о продаже семян выдуманных сортов

Специалисты выявили сайты, где продают семена несуществующих или не зарегистрированных сортов растений.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю нашли 15 сайтов, которые продавали семена несуществующих или не зарегистрированных сортов растений. Так, интернет-магазин «Белофлора» предлагал более 120 сортов овощей, не включенных в государственный реестр.

В список несуществующих сортов попали: томаты «Семен Безголовый», «Мачачос», «Минусинское чудо из Подсинее»; огурцы «Огурдыня арбуз», «Простой-холостой», «Соленые уши»; перцы «Бабкин язык», «Громозека буф» и другие.

Это не просто нарушение закона: нет никакой гарантии, что семена внутри таких пакетов качественные. Предпринимателю, который их продавал, объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Специалисты напоминают: лучше выбирать семена проверенных производителей. Перед покупкой уточняйте, есть ли сорт в государственном реестре.