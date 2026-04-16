Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грязная одежда — штраф в метро: юрист предупредил пассажиров

В московском метро действует запрет на нахождение в пачкающей и зловонной одежде. За нарушение предусмотрен штраф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Антона Бибарова-Государева.

По его словам, за такие действия пассажира могут привлечь к ответственности по статье 10.9 Кодекса Москвы об административных правонарушениях. Размер штрафа составляет до 1 тысячи рублей.

Аналогичные ограничения действуют и в других городах. В частности, в Санкт-Петербурге наказание за подобное нарушение не превышает 500 рублей.

Кроме того, в метро запрещено находиться без одежды или обуви. На эскалаторах пассажирам предписано следить за длинной одеждой — ее необходимо приподнимать, чтобы избежать попадания в движущиеся элементы.

Юрист отметил, что такие правила направлены на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров.

