Грязная одежда — штраф в метро: юрист предупредил пассажиров

В московском метро действует запрет на нахождение в пачкающей и зловонной одежде. За нарушение предусмотрен штраф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Антона Бибарова-Государева.
По его словам, за такие действия пассажира могут привлечь к ответственности по статье 10.9 Кодекса Москвы об административных правонарушениях. Размер штрафа составляет до 1 тысячи рублей.
Аналогичные ограничения действуют и в других городах. В частности, в Санкт-Петербурге наказание за подобное нарушение не превышает 500 рублей.
Кроме того, в метро запрещено находиться без одежды или обуви. На эскалаторах пассажирам предписано следить за длинной одеждой — ее необходимо приподнимать, чтобы избежать попадания в движущиеся элементы.
Юрист отметил, что такие правила направлены на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров.
