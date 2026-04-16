Дефиле, этнодиджеи и дегустация чая: что готовят в Челябинске на «Библионочь»

Так, гости вечера смогут пообщаться с челябинским поэтом Янисом Грантсом и художницей Ириной Бердниковой, посетить ярмарку ремесленников, узнать рецепты национальных блюд и поучаствовать в мастер-классе по энкаустике — особой технике живописи. Также на вечере выступит писатель Денис Лукьянов, этнодиджей. Из необычного: в фиджитал-центре пройдет «Показ невест народов Южного Урала», а в центре правовой и деловой информации шеф-повар Игорь Мошкин расскажет о гастрономическом потенциале региона. На главной сцене выступят Театр кукол имени Вольховского с постановкой «Каменный цветок» и театр песка и теней «Скарабей» со спектаклем «Алые паруса».