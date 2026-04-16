В Красноярском крае начали просыпаться медведи после зимы

Инспекторы дирекции по особо охраняемым природным территориям заметили медвежьи следы на территории заказника «Солгонский кряж», который находится на границах Балахтинско-Новосёловского, Ужурского, Козульского и Назаровского округов. Специалисты дирекции отмечают, что бурые медведи выходят из спячки с апреля по май. Сначала из берлог выходят взрослые самцы, а ближе к концу весны просыпаются самки и медвежата. После зимнего сна эти хищники не слишком активны, они восстанавливают силы и готовятся к поиску еды. Самцы наиболее миролюбивы в это время, а вот самки защищают медвежат и могут проявлять агрессию. Ранее владельцам домашних животных рассказали, влияют ли на питомцев резкие изменения погоды в межсезонье.