В Красноярском крае начали просыпаться медведи после зимы

Инспекторы дирекции по особо охраняемым природным территориям заметили медвежьи следы на территории заказника «Солгонский кряж», который находится на границах Балахтинско-Новосёловского, Ужурского, Козульского и Назаровского округов. Специалисты дирекции отмечают, что бурые медведи выходят из спячки с апреля по май. Сначала из берлог выходят взрослые самцы, а ближе к концу весны просыпаются самки и медвежата. После зимнего сна эти хищники не слишком активны, они восстанавливают силы и готовятся к поиску еды. Самцы наиболее миролюбивы в это время, а вот самки защищают медвежат и могут проявлять агрессию.