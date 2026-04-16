Высоту орбиты МКС увеличили на 440 метров

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) увеличилась на 440 метров, сообщили в «Роскосмосе».
Как отметили в госкорпорации, двигатели корабля «Прогресс МС-32», пристыкованного к станции, включились в 05:34 мск, проработали 303 секунды и выдали импульс 0,25 м/с. Благодаря этому средняя высота полета МКС поднялась до 420,09 км над Землей.
Коррекция потребовалась для обеспечения баллистических условий перед прибытием корабля «Союз МС-29» и посадкой «Союза МС-28».
11 апреля грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman отправился к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии CRS-24. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. На борту корабля находится более 11 тыс. фунтов (около 5 т) материалов для научных исследований, оборудования и припасов для экипажа орбитальной станции.
