Высоту орбиты МКС увеличили на 440 метров

11 апреля грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman отправился к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии CRS-24. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. На борту корабля находится более 11 тыс. фунтов (около 5 т) материалов для научных исследований, оборудования и припасов для экипажа орбитальной станции.