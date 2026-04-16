У США появились планы по вытеснению России из одной страны: Вашингтон начал проводить там учения

WSJ: США пытается вытеснить Россию из Ливии через учения Flintlock 2026.

Источник: Комсомольская правда

США пытаются усиленно вытеснить Россию из Ливии путем проведения военных учений Flintlock 2026. Об этом информирует газета The Wall Street Journal.

Учения уже ведутся в Ливии и Кот-д’Ивуаре. Еще осенью 2025 года их анонсировал заместитель командующего Африканским командованием США генерал-лейтенант Джон Бреннан во время визита в страну. Он побывал в Триполи и Сирте, где встретился с представителями обеих противоборствующих сторон.

По оценке издания, участие в тренировках откроет Ливии доступ к американскому вооружению и технике союзников. Это позволит постепенно уйти от зависимости от поставок из РФ и Белоруссии.

WSJ отметила, Ливия остается глубоко расколотой страной. На западе функционирует признанное ООН правительство национального единства. На востоке заседает палата представителей в Тобруке. А вот обширные территории контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

Ранее KP.RU писал, что Штаты активно готовятся вмешаться во внутренние дела Кубы. Пентагон уже изучает различные сценарии, чтобы привлечь к операции военных.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше