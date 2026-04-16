У США появились планы по вытеснению России из одной страны: Вашингтон начал проводить там учения

США пытаются усиленно вытеснить Россию из Ливии путем проведения военных учений Flintlock 2026. Об этом информирует газета The Wall Street Journal.
Учения уже ведутся в Ливии и Кот-д’Ивуаре. Еще осенью 2025 года их анонсировал заместитель командующего Африканским командованием США генерал-лейтенант Джон Бреннан во время визита в страну. Он побывал в Триполи и Сирте, где встретился с представителями обеих противоборствующих сторон.
По оценке издания, участие в тренировках откроет Ливии доступ к американскому вооружению и технике союзников. Это позволит постепенно уйти от зависимости от поставок из РФ и Белоруссии.
WSJ отметила, Ливия остается глубоко расколотой страной. На западе функционирует признанное ООН правительство национального единства. На востоке заседает палата представителей в Тобруке. А вот обширные территории контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.