Турникет на вход и выход с дверцами из оргстекла появился в минском метро

В минском метрополитене появился турникет на вход и выход с дверцами из оргстекла, рассказали на предприятии.
Новый экспериментальный турникет установили на станции метро «Площадь Ленина». Он располагается в вестибюле со стороны Площади Независимости слева от кабины контролера и будет какое-то время работать в тестовом режиме.
Турникет, произведенный специалистами «НИИ ЭВМ», будет работать на вход и выход и оборудован дверцами из оргстекла.
